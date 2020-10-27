Треть продуктов в Ростове оказались самыми дорогими в области

В Ростове более 35% продуктов условной потребительской корзины оказались самыми дорогими в области. Новые данные о стоимости продуктов опубликовали на портале Росстата.Проведя анализ цен всех пищевых товаров, мы выявили лидера по количеству самых дорогих продуктов на Дону - Ростов. Именно здесь 11 товаров из 31 являются самыми дорогими, что составляет 35,5% среди городов региона.Таким образом, жителям донской столицы обойдутся в копеечку охлажденные куры (132 рубля) и баранина (426 рублей). Жители Миллерово потратят на килограмм этих же продуктов 123 и 370 рублей соответственно. В Ростове за жирный творог попросят 334 рубля, когда в Таганроге его можно купить за 297 рублей. Стоимость сыра составила 533 рубля. В Волгодонске он стоит всего 503 рубля.Самое дорогое подсолнечное масло также оказалось в Ростове-на-Дону: за один литр ростовчане отдают 120 рублей, что на 14 рублей дороже, чем в Миллерово. Также в донской столице продают самый дорогой хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки - 53 рубля. В Шахтах его стоимость составляет 48 рублей. Стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности обойдется жителям Ростова в 86 рублей. В Волгодонске за него попросят 73 рубля. Кроме того, самым дорогим является пшено (57 рублей) и соль (14 рублей). В Сальске их можно купить за 47 и 12 рублей соответственно. Цена маргарина в столице Дона варьируется в пределах 129 рублей, а в Волгодонске - 116 рублей. Куриные яйца ростовчане покупают за 62 рубля, когда в Миллерово их стоимость составляет 55 рублей.Однако некоторые продукты дешевле покупать в Ростове. Среди них - свинина (265 рублей), сливочное масло (525 рублей), гречка (76 рублей) и пшеничная мука (36 рублей).