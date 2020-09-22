Баранина, творог и хлеб оказались самыми дорогими в Ростове-на-Дону

В Ростове половина товаров продуктовой корзины оказались самыми дорогими в области. Информацию об этом опубликовал Ростовстат 23 сентября.Самыми дорогими товарами остается баранина - 427 рублей, в Миллерово этот же товар дешевле на 61 рубль. Курица в Ростове стоит 130 рублей, а в Миллерово за нее попросят всего 120 рублей. Стоимость сыра составила 520 рублей, в то время как в Волгодонске - 507 рублей. Жирный творог также самый дорогой в Ростове - 334 рубля, а в Таганроге - всего 295 рублей. Стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2% обойдется жителям Ростова в 84 рубля, когда в Волгодонске молоко стоит 71 рубль. Маргарин (127 рублей) и хлеб (от 44 до 52 рублей, в зависимости от сорта) по-прежнему удерживают первые места по стоимости в регионе.Помимо этого, за последнюю неделю на первое место по дороговизне поднялись соль (14 рублей), пшено (56 рублей), мороженая неразделанная рыба (167 рублей) и подсолнечное масло (111 рублей).Дешевле всего жителям донской столицы обойдутся пшеничная мука (35 рублей), пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% (56 рублей), сливочное масло (520 рублей) и гречка (73 рубля).