В Ростове баранина, творог и сыр оказались самыми дорогими в регионе

В Ростове половина товаров продуктовой корзины оказались самыми дорогими в области. Информацию об этом 15 октября опубликовал Ростовстат.Самым дорогим остается баранина - 432 рубля, в Миллерово этот продукт дешевле на 63 рубля. Творог в Ростове обойдется покупателям в 334 рубля, когда в Таганроге он стоит 296 рублей. По карману ударят и сычужные твердые и мягкие сыры - цена на них составила 533 рубля. А вот в Волгодонске за эти же сыры попросят всего 506 рублей. Соль в донской столице стоит 14 рублей, в Сальске ее можно купить за 12 рублей. По-прежнему самой дорогой в области остается и курица - 131 рубль, в Сальске она стоит на 10 рублей дешевле.Помимо этого, на первое место по дороговизне за последнюю неделю поднялся маргарин (127 рублей) и стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (86 рублей). В Волгодонске такой же маргарин обойдется в 115 рублей, а молоко в 71 рубль. Подсолнечное масло в Ростове дороже на 15 рублей, чем в Миллерово - 118 рублей. Жители донской столицы купят пшено за 56 рублей, а Сальска - всего за 47 рублей. Также наиболее дорогим в области является хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки - 53 рубля, когда в Шахтах за этот товар попросят 48 рублей.Дешевле всего ростовчанам обойдутся гречка (74 рубля), свинина (266 рублей), сливочное масло (519 рублей), мука (36 рублей) и пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (56 рублей).