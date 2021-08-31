В Ростове мясо, молочные продукты и хлеб оказались самыми дорогими в регионе

В Ростове мясо, молочка и хлеб оказались самыми дорогими в области. Об актуальных ценах в регионе 2 сентября сообщили специалисты Ростовстата.Так, говядина в донской столице обойдется в 403 рубля. В то же время в Волгодонске за нее попросят всего 375 рублей. Баранину тоже лучше покупать в области. Например, в Миллерово ее можно купить всего за 404 рубля за килограмм. За тот же продукт ростовчанам придется выложить на 70 рублей больше. Там баранина в среднем стоит 474 рубля.Еще в Ростове самый дорогой творог. Там он стоит 354 рубля за килограмм. При этом в Таганроге за тот же продукт попросят всего 316 рублей. Аналогичная ситуация - с сырами. Ростовчанам придется выложить за них в среднем 564 рубля за килограмм. В то же время в Волгодонске они стоят всего 540 рублей.Хлеб тоже лучше брать в области. За изделия из ржаной муки и смесей в донской столице придется выложить в среднем 61 рубль. При этом в Шахтах их стоимость составляет всего 50 рублей. Аналогичная ситуация - с пшеничными изделиями. В Миллерово за них попросят всего 44 рубля, в Ростове - 54 рубля.С другой стороны, в донской столице самая дешевая морковь. Там она стоит всего 38 рублей. Для сравнения: в Миллерово за нее попросят все 47 рублей. Так же дело обстоит и с яблоками. В Сальске за них придется отдать 84 рубля, а в Ростове - всего 78 рублей.