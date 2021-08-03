Мясо, молочка и хлеб в Ростове-на-Дону оказались самыми дорогими в регионе. Об этом сообщили в Ростовстате 5 августа.Так, говядина в донской столице стоит 390 рублей, а в Миллерово её можно купить всего за 369 рублей. Аналогичная ситуация произошла с бараниной. Её стоимость в Ростове составила 467 рублей, когда в Миллерово она стоит всего 397 рублей.Кроме того, молочные продукты дороже всего покупать в Ростове. За молоко жителям донской столицы придётся отдать в среднем 81 рубль. В то же время в Миллерово его цена составит всего 74 рубля. Также за творог в Ростове попросят 354 рубля за килограмм, а в Таганроге - только 319 рублей. Ещё в донской столице самые дорогие сыры. Там они стоят 566 рублей. А, например, в Шахтах их можно купить всего за 539 рублей.Хлеб тоже лучше покупать в области. Для ростовчан изделия из смесей обойдутся в 61 рубль, когда в Шахтах они стоят всего 50 рублей, разница - 18%. Чистый пшеничный хлеб обойдётся для жителей Ростова в среднем в 54 рубля. В то же время в Миллерово стоимость будет на 10 рублей дешевле, всего 44 рубля.Несмотря на это, овощи в донской столице покупать дешевле всего. Например, репчатый лук можно купить в Ростове за 27 рублей, а в Таганроге за него попросят 29. Аналогичная ситуация произошла с морковкой: 49 рублей в донской столице против 71 рубля в Волгодонске. Картошку тоже дороже покупать в области. В Ростове она стоит 32 рубля. В то же время в Миллерово за неё попросят все 42 рубля.