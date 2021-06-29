В Ростове мясо, хлеб и молочка оказались самыми дорогими в области

В Ростове мясо, хлеб и молочные продукты оказались самыми дорогими во всей области. Об этом сообщили специалисты Ростовстата 1 июля.Например, в Сальске говядина в среднем стоит 363 рубля. В то же время в донской столице за неё попросят уже 380 рублей. Похожая ситуация с бараниной. В Ростове её можно купить за 466 рублей за килограмм. А в Таганроге за тот же продукт получится заплатить на 75 рублей меньше, всего 391 рубль.Пшеничную муку дешевле всего закупать в Ростове, 38 рублей против 43 в Таганроге. Несмотря на это ржаной хлеб и изделия из смесей и пшеницы - самые дорогие именно в донской столице. Так, в Ростове хлеб из ржаной муки и смесей в среднем обойдётся в 62 рубля, когда в Шахтах будет - всего 50 рублей. Тоже самое с изделиями из пшеницы, 54 рубля в донской столице против 44 рублей в Миллерово.С молоком тоже не всё ясно. Пастеризованное молоко в Ростове почти самое дешёвое - 56 рублей по сравнению с 60 в Волгодонске. Несмотря на это, стерилизованное молоко у нас самое дорогое в области, 82 рубля за литр против 74 рублей в Миллерово. Цены колеблются и на остальной молочке.Сливочное масло и сметана в Ростове самые дешёвые. Например, масло можно купить за 533 рубля/килограмм, когда в Миллерово попросят все 560 рублей. Тоже самое со сметаной, 225 рублей в донской столице против 243 рублей в Миллерово.В то же время, за творог в Ростове попросят 358 рублей, когда в Таганроге - всего 311. Похожая ситуация с сырами, они тоже дороже всего в донской столице и дешевле всего в Таганроге, 562 и 538 рублей.Кроме того, в Ростове самая дорогая соль, 14 рублей против 12 в Сальске. Несмотря на суммы это разница в 14%. А также морковь. Она стоит почти 89 рублей в Ростове против 74 рублей в Миллерово.