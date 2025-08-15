Новости
Минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили 11 БПЛА

Как сообщает Минобороны РФ, минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили 11 БПЛА. Происшествие случилось в ночь на 15 августа.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в ночь на сегодня в различных регионах Российской Федерации были перехвачены и ликвидированы 53 беспилотных летательных аппарата.

Как ранее информировал Юрий Слюсарь, атака БПЛА была отражена в трёх городах и четырёх районах донского региона. По предварительным данным, пострадавших нет.

Произошло несколько ландшафтных пожаров. Их оперативно потушили.
Фото: Дондей
