Фото: Дондей

Как сообщает Минобороны РФ, минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили 11 БПЛА. Происшествие случилось в ночь на 15 августа.Согласно информации, предоставленной ведомством, в ночь на сегодня в различных регионах Российской Федерации были перехвачены и ликвидированы 53 беспилотных летательных аппарата.Как ранее информировал Юрий Слюсарь, атака БПЛА была отражена в трёх городах и четырёх районах донского региона. По предварительным данным, пострадавших нет.Произошло несколько ландшафтных пожаров. Их оперативно потушили.