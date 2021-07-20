В Ростове-на-Дону мясо, молочка и хлеб оказались самыми дорогими в регионе. Об этом рассказали сотрудники Ростовстата 22 июля.Говядина, например, в Ростове стоит 385 рублей, когда в Сальске её можно купить всего за 366 рублей. Разница в стоимости баранины и вовсе составила 66 рублей. В донской столице за неё попросят 463 рубля, а в Миллерово её можно взять всего за 397 рублей. Кроме того, в Ростове самая дорогая варёнка. Там за неё попросят 388 рублей. Хотя в том же Сальске она в среднем будет стоить 365 рублей.Странная ситуация произошла с молочкой. Так, в Ростове дёшево можно купить сливочное масло, всего за 540 рублей. А в Миллерово за тот же продукт попросят все 562 рубля. Похожая ситуация случилась со сметаной: 229 рублей в Ростове против 245 рублей в Миллерово.Несмотря на это, творог в Ростове самый дорогой, 353 рубля по сравнению с 317 рублями в Таганроге. Сыры тоже лучше покупать в области. В донской столице их стоимость составит 567 рублей. В то же время в Таганроге их можно будет купить всего за 539 рублей. Ещё переплатить ростовчанам придётся за стерилизованное молоко. При 81 рубле в Ростове в Миллерово его можно купить всего за 74 рубля.Кроме того, в донской столице дешёвая мука. В Ростове она стоит всего 38 рублей по сравнению с 44 рублями в Таганроге. Удивительно, но при этом хлеб дороже всего покупают именно ростовчане. Так, в Ростове-на-Дону продукты из пшеничной муки стоят 54 рубля, когда в Миллерово за них возьмут всего 44 рубля. То же самое - с хлебом из ржаной муки и смесей: в среднем 62 рубля в Ростове против 50 рублей в Шахтах.Однако есть и хорошие новости. В Ростове оказались самые дешёвые овощи. Так, картофель в донской столице будет стоить 37 рублей, а в Миллерово за него в среднем попросят 51 рубль. То же самое произошло с морковью: в среднем 69 рублей в Ростове против 89 в Волгодонске. Несмотря на это, белокочанную капусту выгоднее брать в области. В донской столице она стоит 35 рублей, а в Миллерово за неё попросят всего 29 рублей.