В Ростове пропавшую Алену Белан объявили в уголовный розыск

Фото: СоцСети

Неожиданное продолжение получила история загадочного исчезновения ростовчанки Алены Белан. В начале ноября женщина бесследно пропала и с тех пор родственники не могут ее найти.Как рассказала порталу Rostov.ru мать Алены Инара, дочь ушла из дома 4 ноября. Перед этим она оставила предсмертную записку и попросила родителей забрать детей у мужа на воспитание. Спустя пару часов горожанка перестала отвечать на звонки и сообщения близких.- Мы не поверили, что любящая мать двоих мальчиков могла просто исчезнуть. Мы подумали, что с ней могло что-то случиться, и обратились за помощью к волонтерам и в полицию, - рассказала Инара.В течение двух недель добровольческие отряды совместно с правоохранителями пытались найти Алену. Однако 21 ноября волонтеры отчитались, что поиск завершен.Оказалось, что добровольцы перестали искать Алену, потому что она стала фигурантом уголовного дела. Как сообщила мать ростовчанки, дело перенаправили в Краснодарский край, а саму Алену объявили в уголовный розыск. Теперь ее разыскивают в качестве подозреваемой.- Несколько месяцев назад Алена работала в Отрадном товароведом. После ее смены в кассе выявили недостачу, соответственно, подозрения пали именно на нее. Согласно своим обязанностям, Алена складывала купюры из кассы в сейф, - уточнила мать Алены.Родители Алены очень надеются, что дочь найдется живой и невредимой. Они готовы помочь ей во всех судебных разбирательствах, лишь бы она вернулась домой. Близкие просят неравнодушных людей оказать помощь в поиске.Алена Белан ростом примерно 170 сантиметров. У нее светлые волосы и карие глаза. Из особых примет: может носить разноцветные глазные линзы. Предположительно, в день исчезновения она надела осенний плащ.Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите по телефону: 8-952-570-70-97 (отчим) или 112.