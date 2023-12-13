В Ростове пропавшую Алену Белан объявили в уголовный розыск
Неожиданное продолжение получила история загадочного исчезновения ростовчанки Алены Белан. В начале ноября женщина бесследно пропала и с тех пор родственники не могут ее найти.
Как рассказала порталу Rostov.ru мать Алены Инара, дочь ушла из дома 4 ноября. Перед этим она оставила предсмертную записку и попросила родителей забрать детей у мужа на воспитание. Спустя пару часов горожанка перестала отвечать на звонки и сообщения близких.
- Мы не поверили, что любящая мать двоих мальчиков могла просто исчезнуть. Мы подумали, что с ней могло что-то случиться, и обратились за помощью к волонтерам и в полицию, - рассказала Инара.
В течение двух недель добровольческие отряды совместно с правоохранителями пытались найти Алену. Однако 21 ноября волонтеры отчитались, что поиск завершен.
Оказалось, что добровольцы перестали искать Алену, потому что она стала фигурантом уголовного дела. Как сообщила мать ростовчанки, дело перенаправили в Краснодарский край, а саму Алену объявили в уголовный розыск. Теперь ее разыскивают в качестве подозреваемой.
- Несколько месяцев назад Алена работала в Отрадном товароведом. После ее смены в кассе выявили недостачу, соответственно, подозрения пали именно на нее. Согласно своим обязанностям, Алена складывала купюры из кассы в сейф, - уточнила мать Алены.
Родители Алены очень надеются, что дочь найдется живой и невредимой. Они готовы помочь ей во всех судебных разбирательствах, лишь бы она вернулась домой. Близкие просят неравнодушных людей оказать помощь в поиске.
Алена Белан ростом примерно 170 сантиметров. У нее светлые волосы и карие глаза. Из особых примет: может носить разноцветные глазные линзы. Предположительно, в день исчезновения она надела осенний плащ.
Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите по телефону: 8-952-570-70-97 (отчим) или 112.