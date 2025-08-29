Родственники разыскивают без вести пропавшую 39-летнюю женщину в Ростове

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону исчезла 39-летняя женщина Алена Редько. С 25 августа от нее нет никаких вестей.В этот день она покинула дом и не вернулась вечером. Ее близкие сразу же забили тревогу. Они обратились в полицию и привлекли волонтеров для поисков.У Алены рост – 168 сантиметров и худощавое телосложение. У нее светло-русые волосы и серые глаза. Она была одета в черную куртку, синий джинсовый топ, голубо-серые джинсы и обута в светлые кроссовки.Если у вас есть информация о местонахождении Алены, сообщите по одному из следующих номеров: 8-800-700-54-52 или 112.