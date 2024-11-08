В Ростове в Marins Park Hotel на Будённовском эвакуировали постояльцев и работников

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В Ростове эвакуировали отель Marins Park Hotel на проспекте Буденновском. Инцидент случился 8 ноября.Около 9:00 работники отеля разбудили гостей и попросили срочно эвакуироваться. По словам очевидцев, из здания вывели всех людей, в том числе и сотрудников. Позже в отель приехали кинологи.Вероятно, персонал отеля проявил заботу о своих гостях и договорился с соседней школой, чтобы туда могли прийти их постояльцы. Также им предложили чай и бутерброды.Напомним, что 3 ноября в отеле «Набоков» произошло возгорание в подсобном помещении, в результате чего были эвакуированы 16 человек. Причиной пожара стала неисправный стиральная машина.