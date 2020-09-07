Из отеля «Редиссон» в Ростове эвакуировали 67 человек
Спасатели эвакуировали 67 человек из пятизвездочного отеля «Редиссон» в Ростове-на-Дону. Задымление в гостинице случилось 9 сентября около 17 часов.
Возгорание случилось на крыше отеля. Из-за того, что ЧП произошло на высоте, пожару был объявлен второй ранг опасности. Из здания вывели 67 человек. Это как сотрудники, так и постояльцы, среди которых есть иностранцы.
На месте работают 87 человек пожарного отряда и 32 единицы техники. Площадь составляет 120 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.
Стоит отметить, что отель считается одним из лучших гостевых домов Ростова-на-Дону и всей области. Постояльцами гостиницы становятся высокопоставленные лица.