Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Появилось видео с места пожара в отеле «Редиссон» в Ростове

Появилось видео с места пожара в отеле «Редиссон» в Ростове
Появилось видео с места ЧП в пятизвездочном отеле «Редиссон» в Ростове. Возгорание случилось на крыше гостиницы по улице Береговой около 17 часов 9 сентября.

На месте работают девять пожарных машин. Спасатели поставили лестницы и забрались на крышу, чтобы начать тушение. Из-за того, что пожар случился на высоте, ему присвоили второй ранг сложности.

Постояльцев и сотрудников эвакуировали из отеля. Сейчас в районе Береговой собирается пробка, так как полицейские оцепили территорию гостиницы.

Пятизвездочный отель «Редиссон» считается одной из лучших гостиниц в городе. Она была торжественно открыта в 2018 году. В отеле останавливаются должностные лица, известные люди, проводят встречи и различные мероприятия с участием первых лиц.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.