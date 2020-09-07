Появилось видео с места пожара в отеле «Редиссон» в Ростове

Появилось видео с места ЧП в пятизвездочном отеле «Редиссон» в Ростове. Возгорание случилось на крыше гостиницы по улице Береговой около 17 часов 9 сентября.На месте работают девять пожарных машин. Спасатели поставили лестницы и забрались на крышу, чтобы начать тушение. Из-за того, что пожар случился на высоте, ему присвоили второй ранг сложности.Постояльцев и сотрудников эвакуировали из отеля. Сейчас в районе Береговой собирается пробка, так как полицейские оцепили территорию гостиницы.Пятизвездочный отель «Редиссон» считается одной из лучших гостиниц в городе. Она была торжественно открыта в 2018 году. В отеле останавливаются должностные лица, известные люди, проводят встречи и различные мероприятия с участием первых лиц.