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На Дону создадут ведомство по борьбе с амброзией

На Дону создадут ведомство по борьбе с амброзией
Жители Ростовской области постоянно жалуются на заросли амброзии. В связи с этим в регионе решили создать специальное ведомство, которое будет заниматься покосом сорной травы, рассказал глава региона Василий Голубев во время своей прямой линии 8 сентября.

По словам губернатора, только в Ростове-на-Дону на борьбу с амброзией и другими карантинными растениями ушло 100 миллионов рублей. Всего в области планируется скосить около 767 гектаров сорняка.

– Это очень большой массив. Это непростая работа. Кто-то может в этом усомниться, – сказал Василий Голубев.

Сомневающимся он посоветовал взять в руки косу или другой специальный агрегат и попробовать покосить траву.

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