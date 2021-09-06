На Дону создадут ведомство по борьбе с амброзией

Жители Ростовской области постоянно жалуются на заросли амброзии. В связи с этим в регионе решили создать специальное ведомство, которое будет заниматься покосом сорной травы, рассказал глава региона Василий Голубев во время своей прямой линии 8 сентября.По словам губернатора, только в Ростове-на-Дону на борьбу с амброзией и другими карантинными растениями ушло 100 миллионов рублей. Всего в области планируется скосить около 767 гектаров сорняка.– Это очень большой массив. Это непростая работа. Кто-то может в этом усомниться, – сказал Василий Голубев.Сомневающимся он посоветовал взять в руки косу или другой специальный агрегат и попробовать покосить траву.