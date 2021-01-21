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В Ростове КДЦ «Здоровье» закупает кислород почти на пять миллионов рублей

В Ростове КДЦ «Здоровье» закупает кислород почти на пять миллионов рублей
В Ростове МБУЗ клинико-диагностический центр «Здоровье» ищет подрядчика медицинского кислорода. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 22 января.

Исполнитель должен предоставить 245 баллонов жидкого медицинского кислорода. Главное преимущество такой разновидности газа - практичность. При его использовании нет нужды работать с баллонами, содержащими газ под высоким давлением. А значит, процедура транспортировки и применения более безопасна. Закупка обойдется в 4,9 миллиона рублей. Оплачивать поставки медучреждение будет за счет средств территориального фонда ОМС (обязательного медицинского страхования).

Заявки на участие принимаются до 1 февраля, а 3 числа станет известен победитель.

Из-за напряженной ситуацией по COVID-19 кислород закупают практически все медучреждения, занимающиеся лечением дончан с коронавирусом. Коечный фонд в Ростовской области практически переполнен, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты по результатам вскрытий. В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены 255 пациентов. Кислород им жизненно необходим. Однако медучреждениям не всегда удается заключать контракты на его поставку с первого раза.

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