Ростовская больница № 20 закупает кислород на 23,4 миллиона рублей

МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» ищет поставщика медицинского кислорода. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок 17 декабря.Подрядчик должен обеспечить ежедневные поставки кислородных баллонов объемом не менее 6,24 куб. м с даты заключения договора до 31 декабря 2021 года. В течение этого времени в больницу должны доставить 313 720 баллонов. Закупка обойдется медучреждению в 23,4 миллиона рублей. Оплачивать поставки больница намерена средствами, полученными на оказание медпомощи в системе ОМС (обязательного медицинского страхования).Заявки возможных исполнителей принимаются до 25 декабря, а 28-го числа в электронной форме пройдет аукцион.В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу кислород закупает едва ли не каждое медицинское учреждение, занимающееся лечением дончан с COVID-19. Число инфицированных и смертность растут с каждым днем. Коечный фонд Ростовской области переполнен, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты по результатам вскрытий. Последние двое суток в регионе специалисты фиксируют рекордное число пациентов, скончавшихся от вируса, - 28 человек. Растет и число людей, которые борются за жизнь на аппаратах ИВЛ. Этим пациентам жизненно необходим кислород. Однако медучреждениям заключить контракт на его поставки не всегда удается с первого раза.