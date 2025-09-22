В Ростове изменятся маршруты автобусов №40 и №84

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов № 40 и № 84. Итоги голосования подвели на портале «Активный ростовчанин».По новому маршруту автобус № 40 ЖК «Западная резиденция» – филиал часового завода «Витязь» будет идти до района «Ростовского моря» по улице Днепропетровской. Конечной остановкой станет школа № 85 на улице Мусоргского.Движение маршрута № 84 пос. Александровка – Главный автовокзал также изменится. Маршрут перенесен с улицы Красноармейской на улицу Большую Садовую. Такое решение направлено на разгрузку транспортного движения, а также обеспесить доступ к центру города жителям Александровки. Обратный путь автобуса будет осуществляться по аналогичному измененному маршруту.В голосовании также предлагалось изменить маршрут автобусов № 90а ЖК «Платовский» – Главный автовокзал. Однако за этот вариант было мало голосов, поэтому он остался прежним.