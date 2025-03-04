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В Ростове из-за работ на электросети будет ограничено движение транспорта

В Ростове из-за работ на электросети будет ограничено движение транспорта
В Ростове-на-Дону в связи с работами на электросети будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 24 марта по 30 апреля движение будет перекрыто по переулку 1-му Машиностроительному на участке от дома № 19 до здания № 13/1. Автомобилистам следует учитывать эти ограничения при планировании своих поездок.

Напомним, что с 21 марта по 1 июня будет перекрыто движение по улице Верещагина на отрезке от улицы Круглой до Профсоюзной из-за ремонта дорог.
Фото: Ростов ру
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