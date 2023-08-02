В Ростове из-за работ на Московской изменили схему движения автобусов

Фото: администрация Ростова.

В Ростове изменили схему движения автобусов на улице Московской. По информации городской администрации, причиной стали работы по модернизации тепломагистрали на участке от переулка Островского до Братского.С 1 августа ряд маршрутов изменил схему движения в районе Центрального рынка. Автобусы №№ 4, 8, 15, 16, 16a, 20, 26, 34, 34А, 41, 44, 48, 57, 64, 71 объезжают место ремонта, поворачивая после проспекта Стачки на улицу Станиславского, оттуда по переулку Островского возвращаются на привычную Московскую и останавливаются на конечном пункте (Центральный рынок). В обратном направлении они курсируют по Московской до Западного разворота, а оттуда направляются по Островского снова к Московской (маршруты №№ 4, 8, 16, 16a, 41, 44, 57). Или едут по Буденновскому, затем по Станиславского и через Братский переулок возвращаются к Московской, оттуда - на Стачки (маршруты №№ 15, 20, 26, 34, 34А, 48, 64, 71).Троллейбусы, которые проходили через ремонтируемый участок, перераспределили на другие маршруты. Речь – о маршрутах №№ 8, 10 и 12.Вернуть прежнюю схему движения обещают после завершения работ. Правда, точная дата пока не указана.