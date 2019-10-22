Из-за приезда патриарха в Ростове на день изменят схему движения транспорта



В Ростове-на-Дону из-за приезда патриарха Кирилла изменят схему движения транспорта. В воскресенье, 27 октября, он будет освящать кафедральный собор на Соборной площади. В связи с этим на улицах Московской и Станиславского ограничат проезд.



Автобусы №№ 1, 2а, 65, 77, 92, 92а пойдут до улицы Левобережной, они будут разворачиваться под Ворошиловским мостом и следовать в обратном направлении.



Маршрут № 39 будет идти по схеме: западный разворот — переулок Островского — улица Московская — проспект Будённовский — Большая Садовая и далее — по прежней схеме. В обратном направлении он пройдет через Ворошиловский мост, Ворошиловский проспект, Большую Садовую, проспект Будённовский и остановится на западном развороте.



Также через западный разворот будут ехать автобусы №№ 2, 12, 27, 51, 60, 60а, 61. Они пойдут по улице Станиславского, переулку Островского и улице Темерницкой.



В воскресенье по Большой Садовой будет следовать транспорт №№ 5, 22, 42, 45, 49, 83, 35, 47, 58, 78, 90, 99, 33.



Путь автобуса № 8 проляжет через улицу Темерницкую, проспект Будённовский, улицу Тургеневскую, проспект Ворошиловский и Ворошиловский мост. Далее он пойдёт по старой схеме. В обратном направлении транспорт будет двигаться от Ворошиловского моста через Ворошиловский проспект, по Седова, Нижнебульварной, Донской, Газетному, Баумана, Будённовскому, Станиславского, Островского и Московской.



Трамваи № 6 и № 7 поедут до Привокзальной площади.



Маршрут троллейбуса № 6 сократят до площади Гагарина.

