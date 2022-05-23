В Ростове изменится схема движения транспорта в День славянской письменности

Фото: Ростов.ру

В Ростове изменят схему движения в День славянской письменности. Об этом сообщает городская администрация. Общественный транспорт поедет по другим маршрутам 24 мая. На протяжении четырех часов – с 17.00 до 21.00 – автобусы №№ 1, 65, 77, 92, 92а будут следовать от улицы Темерницкой до переулка Семашко, далее – по Московской. Общественный транспорт под номерами №№ 2, 12, 27, 51, 60, 60а, 61 начнет путь от Буденновского до Станиславского через переулок Островского до Темерницкой и Буденновского, после чего вернется на привычный маршрут. Маршруты №№ 35, 47, 78, 90 будут выглядеть следующим образом: проспект Буденновский – улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский и далее – по маршрутам следования. Автобус № 8 будет двигаться от улицы Московской до Буденновского. Затем автобусы поедут по Большой Садовой, Ворошиловскому и далее – по маршруту. В обратном направлении схема будет выглядеть следующим образом: проспект Ворошиловский – улица Б. Садовая – проспект Буденновский – улица Станиславского (Западный разворот) – переулок Островского – улица Московская. Троллейбусы тоже поедут по-новому. № 6 доедет только до площади Гагарина. Номера 7 и 17 будут следовать от проспекта Буденновского, далее – по Станиславского, Островского, Московской и Буденновскому. После этого маршрут будет прежним. Троллейбус № 14 в эти часы не будет ходить. Движение трамвая № 1 будет осуществляться по схеме: улица Станиславского – проспект Буденновский – улица М. Горького – проспект Театральный – улица Закруткина и далее – по маршруту следования в обоих направлениях. После праздника маршруты вернутся к прежней схеме движения. Пассажирам рекомендуют планировать свои передвижения по городу с учетом изменений.