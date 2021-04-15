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В Ростове из-за работ на центральном рынке изменят схему маршрутов трамваев № 6 и № 7

В Ростове из-за работ на центральном рынке изменят схему маршрутов трамваев № 6 и № 7
В донской столице временно изменят свои маршруты трамваи № 6 и № 7. О временных ограничениях сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Ранее отправной точкой трамваев был центральный рынок. Теперь из-за ремонтных работ схема движения общественного транспорта будет изменена. Трамвай № 7 пойдет от улицы Чукотской до Главного ж/д вокзала, трамвай № 6 - от мясокомбината до Лендворца.

В мэрии уточнили, что ремонтные работы продлятся все выходные. До центрального рынка трамваи не будут ходить как минимум до 20 апреля.

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