В Ростове из-за работ на центральном рынке изменят схему маршрутов трамваев № 6 и № 7

В донской столице временно изменят свои маршруты трамваи № 6 и № 7. О временных ограничениях сообщили в администрации Ростова-на-Дону.Ранее отправной точкой трамваев был центральный рынок. Теперь из-за ремонтных работ схема движения общественного транспорта будет изменена. Трамвай № 7 пойдет от улицы Чукотской до Главного ж/д вокзала, трамвай № 6 - от мясокомбината до Лендворца.В мэрии уточнили, что ремонтные работы продлятся все выходные. До центрального рынка трамваи не будут ходить как минимум до 20 апреля.