В Ростове изменится схема движения двух трамваев



Фото: transphoto.ru



В Ростове изменятся маршруты двух трамваев. Схема движения меняется в связи с реконструкцией улицы Станиславского. Об этом сообщили в администрации города 16 августа.



Из-за развернувшихся работ в районе конечной остановки «Центральный рынок» у трамваев нет возможности совершать в этом месте разворот. Поэтому маршрут № 6 продлён. С 16 августа вагоны будут ходить по улице Максима Горького, проспекту Сиверса, улице Депутатской до остановочного пункта «Лендворец».



Трамваи № 7 будут ходить до Главного ж/д вокзала через улицу Станиславского, площадь 5-го Донского корпуса, проспект Сиверса и Привокзальную площадь.



Напомним, что из-за реконструкции улицы Станиславского на проспекте Будённовском вводится ограничение транспорта.



Добавим, что работы обещают завершить до конца осени.