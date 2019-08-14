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В Ростове изменится схема движения двух трамваев

В Ростове изменится схема движения двух трамваев
Фото: transphoto.ru

В Ростове изменятся маршруты двух трамваев. Схема движения меняется в связи с реконструкцией улицы Станиславского. Об этом сообщили в администрации города 16 августа.

Из-за развернувшихся работ в районе конечной остановки «Центральный рынок» у трамваев нет возможности совершать в этом месте разворот. Поэтому маршрут № 6 продлён. С 16 августа вагоны будут ходить по улице Максима Горького, проспекту Сиверса, улице Депутатской до остановочного пункта «Лендворец».

Трамваи № 7 будут ходить до Главного ж/д вокзала через улицу Станиславского, площадь 5-го Донского корпуса, проспект Сиверса и Привокзальную площадь.

Напомним, что из-за реконструкции улицы Станиславского на проспекте Будённовском вводится ограничение транспорта.

Добавим, что работы обещают завершить до конца осени.

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