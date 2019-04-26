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С 10 мая в Ростове изменят схему движения двух трамваев

С 10 мая в Ростове изменят схему движения двух трамваев
В Ростове-на-Дону с 10 мая изменят схему следования двух трамваев. Маршрут перестроят из-за реконструкции дороги на улице Станиславского в районе Соборной площади. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Трамвай №1 будет отправляться от ЖД Вокзала, потом пойдёт по улице Станиславского, Будённовскому проспекту, улице Максима Горького, Театральному проспекту, улице Закруткина, площади Толстого и остановится возле Госпиталя Ветеранов ВОВ.

Также по новому пути пойдёт трамвай №4. После Станиславского он свернёт на Будённовский, затем поедет по улице Максима Горького, Ченцова, 14-й линии, 1-й Конной Армии и сделает конечную остановку на Сельмаше.

Пока неизвестно, до какого числа будут действовать изменения в схеме движения транспорта.

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