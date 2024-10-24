В Ростове из-за подгоревшей еды эвакуировали весь ТЦ «Рио»

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В Ростове из-за задымления в цеху по приготовлению еды эвакуировали весь торговый центр. Инцидент произошел 24 октября около 11:30.Как сообщили очевидцы, в торговом комплексе неожиданно заиграла сирена. После этого всех посетителей и сотрудников попросили срочно покинуть здание. Работники ТЦ закрывали свои магазины и выходили на улицу.Позже выяснилось, что на кухне супермаркета раскаленное масло попало на работающую плиту. Из-за этого случилось задымление и сработала сирена. В ГУ МВД по региону уточнили, что пострадавших нет.