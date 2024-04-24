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Под Ростовом эвакуировали ТЦ «Мегамаг»

Под Ростовом эвакуировали ТЦ «Мегамаг»
Под Ростовом экстренно эвакуировали ТЦ «Мегамаг». Инцидент произошел днем 24 апреля.

Всех посетителей и сотрудников торгового центра вывели на улицу около 9:00. Очевидцы сообщили, что сработала тревога и всем сказали покинуть здание.

Пока официальных комментариев по данному инциденту нет.
Фото: Ростов ру
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