На содержание модульного туалета на Пушкинской потратят более 2 миллионов рублей

Администрация Ростова

На содержание общественного туалета на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону запланировано потратить более 2 миллионов рублей. Эта информация была опубликована на сайте государственных закупок 14 февраля.Управление ЖКХ Кировского района Ростова является заказчиком. В соответствии с техническим заданием подрядчик будет ответственен за поддержание чистоты туалета на Пушкинской, 197. Исполнитель будет ежедневно проводить влажную уборку пять раз в день, а также собирать и вывозить мусор, выкачивать фекалии, мыть и дезинфицировать уборную. Кроме того, подрядчик обязуется проводить ремонтные работы. Стоит отметить, что летом, при возникновении поломки, подрядчик обязан будет заменить оборудование в течение двух часов.Финансирование на содержание туалета будет выделено из бюджета города.Модульные туалеты были установлены летом 2022 года в самых оживленных местах Ростова-на-Дону по адресам: Береговая улица, 57а, улица Суворова, 91, Пушкинская улица, 197, а также на перекрестке улицы Максима Горького и Кировского проспекта. Десять кабинок обошлись городу в 29 миллионов рублей.Изначально была установлена цена за посещение туалетов - 20 рублей. Оплата возможна только безналичным способом.Горожане неоднократно жаловались на неработающие модульные туалеты. Интересно отметить, что в основном жалобы поступали по поводу туалета на Пушкинской улице, 197.