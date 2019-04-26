Жительница Ростова просит установить на Пушкинской общественные туалеты



Ростовчанка просит установить на улице Пушкинской общественные туалеты. Вероника Костоянцева разместила соответствующую петицию на общественном интернет-портале.



Активистка пишет, что на центральной улице нет ни одной уборной — ни платной, ни бесплатной.



- Там хорошо гулять с детьми, но из-за отсутствия туалетов часто возникают сложности, - отмечает Вероника.



Также, по словам девушки, на Пушкинской не хватает скамеек. Каждый день там прогуливается большое количество людей, и все лавочки всегда заняты.