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Жительница Ростова просит установить на Пушкинской общественные туалеты

Жительница Ростова просит установить на Пушкинской общественные туалеты
Ростовчанка просит установить на улице Пушкинской общественные туалеты. Вероника Костоянцева разместила соответствующую петицию на общественном интернет-портале.

Активистка пишет, что на центральной улице нет ни одной уборной — ни платной, ни бесплатной.

- Там хорошо гулять с детьми, но из-за отсутствия туалетов часто возникают сложности, - отмечает Вероника.

Также, по словам девушки, на Пушкинской не хватает скамеек. Каждый день там прогуливается большое количество людей, и все лавочки всегда заняты.

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