В Ростове горожане пожаловались на неработающие туалеты на Зеленом острове

— Я переехал в ЖК «Красный Аксай» в августе 2021 года. С тех пор посещаю остров почти каждый день и работающих туалетов ни разу не видел. Получается, 4 года были закрыты, — поделился горожанин.

Фото: Дондей

В Ростове жители пожаловались на неработающие туалеты на Зеленом острове. Об этом сообщил местный житель в комментариях к посту главы региона в Telegram.После открытия моста на остров десятки ростовчан устремились туда на отдых. Одни пришли с удочками, другие — с семьями на шашлыки. Некоторые посетители заметили, что в общественных местах нет туалетов.Александр, житель ЖК «Красный Аксай», который часто посещает остров, выразил недовольство отсутствием удобств. Он отметил, что о запуске моста информируют всех горожан, но при этом не обеспечивают минимальные удобства на самом острове.По его словам, проблема с общественными туалетами волнует многих посетителей острова. Родители маленьких детей особенно страдают, так как им приходится искать альтернативные места для справления нужды. Иногда им приходится отводить детей за угол, чтобы они не мешали другим отдыхающим.Проблема нехватки общественных туалетов в Ростове актуальна уже не первый год. Горожане также жалуются на их отсутствие на Пушкинской аллее и в других парках города.