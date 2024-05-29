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В Ростове из-за концерта Басты ограничат движение транспорта на Левобережной

В Ростове из-за концерта Басты ограничат движение транспорта на Левобережной
В Ростове из-за концерта Басты ограничат движение транспорта на Левом берегу Дона. Популярный музыкант выступит 30 и 31 мая в клубе «Эмбарго».

На двое суток трудности с проездом возникнут на улице Левобережной. Речь идет об участке от остановки «База отдыха "Эврика"» до улицы Чемордачка. Кроме того, там введут одностороннее движение.

Билеты на концерт продали не полностью. Остались места на танцполе. Однако их минимальная стоимость за сутки до выступления составила семь тысяч рублей.
Фото: Администрация Ростова
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