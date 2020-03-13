В Ростове-на-Дону на левом берегу ограничат движение транспорта



Движение транспорта ограничат на нескольких улицах левого берега Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения города.



С 3 апреля по 20 июня на улице 1-й Луговой будут проводить ремонт. В связи с этим на участке от улицы Пойменной до кольцевой развязки на съезде с Западного шоссе будет ограничено движение автомобилей.



В этот же период между домами №№ 2 и 28 по 1-й Луговой организуют одностороннее движение. Объезд будет осуществляться по 2-й Луговой.