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В Ростове-на-Дону на левом берегу ограничат движение транспорта

В Ростове-на-Дону на левом берегу ограничат движение транспорта
Движение транспорта ограничат на нескольких улицах левого берега Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения города.

С 3 апреля по 20 июня на улице 1-й Луговой будут проводить ремонт. В связи с этим на участке от улицы Пойменной до кольцевой развязки на съезде с Западного шоссе будет ограничено движение автомобилей.

В этот же период между домами №№ 2 и 28 по 1-й Луговой организуют одностороннее движение. Объезд будет осуществляться по 2-й Луговой.

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