В Ростове-на-Дону с 10 апреля на трех улицах ограничат движение транспорта

Фото: Ростов.ру

С 10 апреля в Ростове-на-Дону сразу на трех улицах ограничат движение транспортных средств. Причиной неудобств станут работы на теплосетях. Об этом предупредили в городской администрации.Трудности с проездом возникнут на улице Обороны. Речь идет об участке от дома № 7 до проспекта Буденновского. Также водители не смогут свободно проехать по улице Ярослава Галина – от строения № 7 до улицы Кропоткина. В этих местах ограничения будут действовать по 31 мая.Движение перекроют в переулке Ашхабадском от дома № 1 до соседнего здания № 1А. Кроме того, на участке с западной стороны не смогут пройти пешеходы. Там ограничения продлятся по 30 июля.Водителям, которые часто передвигаются по этим улицам, рекомендуют выбирать пути объезда.