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На Западном и на левом берегу в Ростове ограничат движение транспорта

На Западном и на левом берегу в Ростове ограничат движение транспорта

В Ростове ограничат движение транспорта в Западном микрорайоне и на левом берегу Дона. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог 16 августа.

Так, ограничения вводятся по Магистральной улице от Южного подъезда до улицы Левобережной, 4. Ограничения связаны с изыскательскими работами в створе стадиона «Ростов Арена». Движение будет закрыто с 21 августа по 18 сентября.

На пересечении улиц Ташкентской и Оганова запретят остановку транспорта. Здесь начнётся строительство нежилого здания. Ограничение будет действовать с 27 августа по 31 декабря.

Кроме того, движение ограничат на улице Верхненольной, на участке от Цеховой до Добролюбова и на Добролюбова - от Верхненольной до Каяни. Схема движения меняется в связи с модернизацией участка теплотрассы на Добролюбова - Цеховой. Ограничение будет действовать с 25 августа до 30 сентября.

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