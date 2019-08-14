На Западном и на левом берегу в Ростове ограничат движение транспорта





В Ростове ограничат движение транспорта в Западном микрорайоне и на левом берегу Дона. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог 16 августа.



Так, ограничения вводятся по Магистральной улице от Южного подъезда до улицы Левобережной, 4. Ограничения связаны с изыскательскими работами в створе стадиона «Ростов Арена». Движение будет закрыто с 21 августа по 18 сентября.



На пересечении улиц Ташкентской и Оганова запретят остановку транспорта. Здесь начнётся строительство нежилого здания. Ограничение будет действовать с 27 августа по 31 декабря.



Кроме того, движение ограничат на улице Верхненольной, на участке от Цеховой до Добролюбова и на Добролюбова - от Верхненольной до Каяни. Схема движения меняется в связи с модернизацией участка теплотрассы на Добролюбова - Цеховой. Ограничение будет действовать с 25 августа до 30 сентября.