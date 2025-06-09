В Ростове из-за коммунальной аварии затопило улицу Пушкинскую

Фото: Соцсети

В Ростове днем 9 июня случилась очередная коммунальная авария. Свидетели инцидента опубликовали фото и видео в социальных сетях.В результате прорыва водопровода улица Пушкинская на пересечении с проспектом Соколова оказалась затоплена. Мощные потоки воды стремительно текут вниз по улице.По информации водоканала, на месте аварии уже трудятся специалисты. На период проведения ремонтных работ будет временно прекращено водоснабжение в районе, ограниченном улицами: Университетский, Большая Садовая, Сиверса и Максима Горького.Завершение ремонтных работ планируется к 23:00.