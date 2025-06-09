Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за коммунальной аварии затопило улицу Пушкинскую

В Ростове из-за коммунальной аварии затопило улицу Пушкинскую

В Ростове днем 9 июня случилась очередная коммунальная авария. Свидетели инцидента опубликовали фото и видео в социальных сетях.

В результате прорыва водопровода улица Пушкинская на пересечении с проспектом Соколова оказалась затоплена. Мощные потоки воды стремительно текут вниз по улице.

По информации водоканала, на месте аварии уже трудятся специалисты. На период проведения ремонтных работ будет временно прекращено водоснабжение в районе, ограниченном улицами: Университетский, Большая Садовая, Сиверса и Максима Горького.

Завершение ремонтных работ планируется к 23:00.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.