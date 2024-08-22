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В Ростове в Чкаловском из-за коммунальной аварии затопило улицу

В Ростове в Чкаловском из-за коммунальной аварии затопило улицу
В Ростове в микрорайоне Чкаловском из-за прорыва трубы затопило улицу. Местные жители поделились кадрами в социальных сетях.

Ночью 22 августа в переулке Мезенском произошла авария: из канализационного коллектора хлынул мощный поток воды, затопивший проезжую и пешеходную части дороги. У тротуара образовался небольшой водопад. Людям приходится буквально переплывать затопленный участок.

- Если не умеете плавать, лучше в переулок пока не приходить, — отшутились местные жители.

Бригада специалистов пока не спешит выезжать на место прорыва.
Фото: соцсети
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