В Ростове в Чкаловском из-за коммунальной аварии затопило улицу

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В Ростове в микрорайоне Чкаловском из-за прорыва трубы затопило улицу. Местные жители поделились кадрами в социальных сетях.Ночью 22 августа в переулке Мезенском произошла авария: из канализационного коллектора хлынул мощный поток воды, затопивший проезжую и пешеходную части дороги. У тротуара образовался небольшой водопад. Людям приходится буквально переплывать затопленный участок.- Если не умеете плавать, лучше в переулок пока не приходить, — отшутились местные жители.Бригада специалистов пока не спешит выезжать на место прорыва.