В Ростове улицу Максима Горького затопило из-за аварии

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону улицу Максима Горького затопило из-за прорыва. Кадры с места опубликовали 17 июня в соцсетях.Как сообщают горожане, в доме № 256 прорвало трубу. На снимках видно, что вода стекает прямо с пятого этажа многоэтажки.По какой причине случился прорыв, неизвестно. Не исключено, что аварийные службы уже вызвали на место. Как скоро аварию устранят, не сообщается.Пока водителям и пешеходам необходимо быть аккуратнее на территории.