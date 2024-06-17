Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове улицу Максима Горького затопило из-за аварии

В Ростове улицу Максима Горького затопило из-за аварии
В Ростове-на-Дону улицу Максима Горького затопило из-за прорыва. Кадры с места опубликовали 17 июня в соцсетях.

Как сообщают горожане, в доме № 256 прорвало трубу. На снимках видно, что вода стекает прямо с пятого этажа многоэтажки.

По какой причине случился прорыв, неизвестно. Не исключено, что аварийные службы уже вызвали на место. Как скоро аварию устранят, не сообщается.

Пока водителям и пешеходам необходимо быть аккуратнее на территории.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.