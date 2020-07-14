В Ростове и Батайске полторы тысячи спасателей борются с последствиями непогоды
В Ростове и Батайске работает полторы тысячи спасателей. Они эвакуируют людей и борются с последствиям сильного ливня.
Обильный дождь начался утром 17 июля. За пару часов многие улицы Ростова превратились в бушующие реки. Вода затопила улицу Извилистую и Малиновского. Очевидцы публиковали в социальных сетях видео плывущих машин и мусорных баков. Не выдержал разбушевавшейся стихии и Главный ж/д вокзал. Спасатели эвакуировали прибывших в Ростов людей на лодках.
Кроме того, из-за ливня обрушилась часть Текучевского моста.
По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Ростовской области Александра Дегтярева, 60 придомовых территорий, 24 дома и шесть социальных объектов затопило.
- С последствием обильных осадков борются порядка 1500 тысячи человек. Кроме того, задействованы 250 единиц техники, - пояснил Дегтяров.
В области штормовое предупреждение объявлено на 17 и 18 июля.