Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове и Батайске полторы тысячи спасателей борются с последствиями непогоды

В Ростове и Батайске полторы тысячи спасателей борются с последствиями непогоды
В Ростове и Батайске работает полторы тысячи спасателей. Они эвакуируют людей и борются с последствиям сильного ливня.

Обильный дождь начался утром 17 июля. За пару часов многие улицы Ростова превратились в бушующие реки. Вода затопила улицу Извилистую и Малиновского. Очевидцы публиковали в социальных сетях видео плывущих машин и мусорных баков. Не выдержал разбушевавшейся стихии и Главный ж/д вокзал. Спасатели эвакуировали прибывших в Ростов людей на лодках.

Кроме того, из-за ливня обрушилась часть Текучевского моста.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Ростовской области Александра Дегтярева, 60 придомовых территорий, 24 дома и шесть социальных объектов затопило.

- С последствием обильных осадков борются порядка 1500 тысячи человек. Кроме того, задействованы 250 единиц техники, - пояснил Дегтяров.

В области штормовое предупреждение объявлено на 17 и 18 июля.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.