Несколько маршрутов общественного транспорта остановили работу из-за ливня
Фото: www.kp.md
Ранним утром 17 июля в Ростове-на-Дону начался сильный дождь. Через некоторое время ливень парализовал дорожное движение. Из-за этого 11 маршрутов общественного транспорта приостановили работу. Об этом сообщили на городском портале.
Временно не работают четыре трамвая:
№ 1 Главный вокзал - госпиталь ВОВ;
№ 4 Главный вокзал - Сельмаш;
№ 7 Центральный рынок - улица Чукотская;
№ 10 Мичурина - Сельмаш.
Также не ходят семь троллейбусных маршрутов:
№ 1 Главный вокзал — Сельмаш;
№ 2 Пригородный вокзал – ЖК «Красный Аксай»;
№ 5 Главный вокзал — Сельмаш;
№ 6 Площадь Королева — Ц. рынок;
№ 7 Ц. рынок — Сельмаш;
№ 9 Главный вокзал — поселок Пилотов (по улице Красноармейской);
№ 22 Главный вокзал — поселок Александровка.
Напомним, по словам специалистов, штормовое предупреждение продержится до 18 июля. В настоящее время автомобили стоят в километровых пробках на главных улицах, связывающих окраины Ростова с центром города.