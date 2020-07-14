Несколько маршрутов общественного транспорта остановили работу из-за ливня

Фото: www.kp.md

Ранним утром 17 июля в Ростове-на-Дону начался сильный дождь. Через некоторое время ливень парализовал дорожное движение. Из-за этого 11 маршрутов общественного транспорта приостановили работу. Об этом сообщили на городском портале.Временно не работают четыре трамвая:№ 1 Главный вокзал - госпиталь ВОВ;№ 4 Главный вокзал - Сельмаш;№ 7 Центральный рынок - улица Чукотская;№ 10 Мичурина - Сельмаш.Также не ходят семь троллейбусных маршрутов:№ 1 Главный вокзал — Сельмаш;№ 2 Пригородный вокзал – ЖК «Красный Аксай»;№ 5 Главный вокзал — Сельмаш;№ 6 Площадь Королева — Ц. рынок;№ 7 Ц. рынок — Сельмаш;№ 9 Главный вокзал — поселок Пилотов (по улице Красноармейской);№ 22 Главный вокзал — поселок Александровка.Напомним, по словам специалистов, штормовое предупреждение продержится до 18 июля. В настоящее время автомобили стоят в километровых пробках на главных улицах, связывающих окраины Ростова с центром города.