В Ростове затопило Главный ж/д вокзал

Главный ж/д вокзал Ростова-на-Дону ушёл под воду. Происшествие случилось 17 июля в полдень.С самого утра донскую столицу поливает обильный дождь. Уже к обеду вода поднялась на улицах и тротуарах города и затопила много зданий. В том числе дождевые потоки хлынули на железнодорожные пути. Из-за образовавшихся полноводных рек составы поездов не могут осуществлять движение. Однако ни одно направление не было закрыто из-за непогоды. Только багажное отделение на первом этаже временно не функционирует.В настоящий момент на месте работают спасатели. Они откачивают воду, чтобы транспорт мог без проблем двигаться по ж/д путям.Напомним, что из-за сильных дождей в Ростове перестали ходить 11 маршрутов общественного транспорта: четыре трамвая и семь троллейбусов. К счастью, автовокзалы на Привокзальной площади и на Шолохова работают в штатном режиме.