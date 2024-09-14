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ГБСМП Ростова ищет поставщика 300 тонн жидкого кислорода

ГБСМП Ростова ищет поставщика 300 тонн жидкого кислорода
Городская больница скорой помощи Ростова-на-Дону планирует закупить кислород на сумму свыше четырех миллионов рублей. Для приобретения жидкого технического и медицинского кислорода медучреждение намерено использовать средства из территориального фонда ОМС.

Тендер на поставку был размещён на сайте госзакупок 12 сентября. Медучреждению требуется 300 тонн жидкого технического и медицинского кислорода на весь 2025 год. Жидкий кислород считается более безопасным для транспортировки, поскольку его не нужно хранить в баллонах под высоким давлением. Кроме того, жидкий кислород занимает значительно меньше места: из одного литра делают около 860 литров газообразного кислорода, замораживая его до -183 градусов, а затем нагревая до +20.

Необходимость в кислороде может быть связана с увеличением числа заболевших коронавирусом в регионе. Хотя медики пока не видят повода для паники, факт такой закупки вызывает опасения.
Фото: Ростов ру.
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