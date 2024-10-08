Фото: соцесети

Больница № 20 Ростова закупает медицинский кислород на 12 млн рублей. Тендер на поставку 182 тонн кислорода был опубликован на сайте государственных закупок 4 октября. Поставки будут производиться в течение 2025 года. Больница выделяет на эти нужды 11,9 миллиона рублей. Финансирование данной покупки будет осуществлено за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.Стоит отметить, что ранее эта же больница приобретала кислород на сумму более четырех миллионов рублей.Напоминаем, что в 2020 году клиническая больница № 20 оказалась в центре скандала, когда в ковидном госпитале из-за нехватки кислорода погибли 13 пациентов. Это привело к проверкам и увольнениям ряда руководителей, в том числе министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которая ушла в отставку после инцидента.