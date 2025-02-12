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В Ростове еще 11 многоэтажек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Ростове еще 11 многоэтажек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
Утром 11 февраля в Советском районе произошла авария на теплотрассе. Тысячи жителей остались без отопления и горячей воды. Всего без тепла находятся 361 многоэтажка.

От цивилизации отрезаны люди, проживающие по улицам: Пушкинская – Буденновский – Серафимовича – Сиверса – Маркова – Локомотивная – Мечникова – Текучева – Соколова, а также улиц Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко.

На следующий день, 12 февраля без отопления остались еще 11 многоэтажек. От цивилизации оказались отрезаны ростовчане, проживающие в границах Толмачева - Кустанайская - Зорге - Степана Разина - Профсоюзная - Мадояна. Об этом сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Тепло пообещали вернуть ростовчанам в течение 12 часов.
Фото: Сергей Орлов
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