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В Ростове без тепла и горячей воды остались 27 многоэтажек в Октябрьском районе

В Ростове без тепла и горячей воды остались 27 многоэтажек в Октябрьском районе
В Ростове без тепла и горячей воды остались 27 многоэтажек в Октябрьском районе. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ по Ростовской области Сергей Сизиков 12 марта.

Отключение произошло на улицах Тимошенко, Оганова, частично на Таганрогской, а также в переулке Авиамоторном. Причиной возникших неудобств является прорыв на теплотрассе по адресу: Тимошенко, 24. Десятки тысяч горожан остались без отопления и горячего водоснабжения.

На месте прорыва работают ремонтные бригады. Ресурсы планируют вернуть к 18:00.

Людям, которые временно остались без отопления и горячей воды, рекомендуют пока воспользоваться обогревателями или подогреть воду на газовой горелке.
Фото: Ростов ру
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