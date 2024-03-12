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В Ростове без тепла и горячей воды остались 27 многоэтажек в Октябрьском районе. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ по Ростовской области Сергей Сизиков 12 марта.Отключение произошло на улицах Тимошенко, Оганова, частично на Таганрогской, а также в переулке Авиамоторном. Причиной возникших неудобств является прорыв на теплотрассе по адресу: Тимошенко, 24. Десятки тысяч горожан остались без отопления и горячего водоснабжения.На месте прорыва работают ремонтные бригады. Ресурсы планируют вернуть к 18:00.Людям, которые временно остались без отопления и горячей воды, рекомендуют пока воспользоваться обогревателями или подогреть воду на газовой горелке.