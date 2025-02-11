В Ростове 350 многоэтажек остались без отопления

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В Ростове-на-Дону 350 многоэтажек остались без отопления. Информацию об этом сообщил и.о главы администрации города Александр Скрябин.В донской столице начались проблемы с теплоснабжением еще утром 11 февраля. Тысячи жителей остались в холодных квартирах. Причиной случившегося стала авария на тепломагистрали в Советском районе на Толмачева. Без отопления в настоящий момент находятся 350 многоэтажек.Тепла нет в границах улиц: Пушкинская – Буденновский – Серафимовича – Сиверса – Маркова – Локомотивная – Мечникова – Текучева – Соколова. Также улиц Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.Пока теплоснабжение осуществляется по временной схеме. Специалисты будут проводить работы по устранению аварии в течение суток.