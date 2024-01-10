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В Ростове в переулке Искрянском сломанные ветви дерева повисли над головами пешеходов

В Ростове в переулке Искрянском сломанные ветви дерева повисли над головами пешеходов
В Ростове-на-Дону сломанные ветви дерева могут упасть на головы пешеходам. Снимки местные жители 9 января опубликовали в соцсетях.

По словам горожан, ветхое дерево находится в переулке Искрянском, 17. На кадрах видно, что некоторые ветки обломились и повисли на проводах. Они легко могут оборвать ЛЭП в период непогоды или упасть прямо на проходящих мимо людей.

- Крона дерева и обломанные ветки свисают на дорогу, где ходят люди и ездят машины, - сказано в жалобе.

Вероятно, причиной стала сильная метель в донском регионе. Ветер мог повалить ветхие растения.

Чтобы избежать ЧП, ветви необходимо спилить. Пока горожанам следует быть аккуратнее на опасном участке.
Фото: Благоустройство
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