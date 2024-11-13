В Ростове сухие ветки дерева на Турмалиновской повисли на проводах

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону сухие ветки дерева на Турмалиновской повисли на проводах. Снимки с места 12 ноября разместили в соцсетях.Как сообщили горожане, аварийное растение находится в районе дома № 77. Оно расположено недалеко от трансформаторной будки. На кадрах видно, что ветви повисли прямо на электропроводах.- При обледенении или при другом внешнем воздействии может упасть. Существует опасность повреждения кабеля, что впоследствии приведет к аварийной ситуации, - сказано в жалобе.Ежедневно на участке проходят сотни людей. Они легко могут получить травмы. Чтобы избежать ЧП, горожане просят районные власти решить проблему.