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В Ростове сухие ветки дерева на Турмалиновской повисли на проводах

В Ростове сухие ветки дерева на Турмалиновской повисли на проводах
В Ростове-на-Дону сухие ветки дерева на Турмалиновской повисли на проводах. Снимки с места 12 ноября разместили в соцсетях.

Как сообщили горожане, аварийное растение находится в районе дома № 77. Оно расположено недалеко от трансформаторной будки. На кадрах видно, что ветви повисли прямо на электропроводах.

- При обледенении или при другом внешнем воздействии может упасть. Существует опасность повреждения кабеля, что впоследствии приведет к аварийной ситуации, - сказано в жалобе.

Ежедневно на участке проходят сотни людей. Они легко могут получить травмы. Чтобы избежать ЧП, горожане просят районные власти решить проблему.
Фото: Благоустройство
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