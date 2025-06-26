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В Ростовской области улицы города Шахты затопило после мощного ливня

В Ростовской области улицы города Шахты затопило после мощного ливня

В городе Шахты Ростовской области мощный ливень спровоцировал серьезные подтопления дорог. Очевидцы зафиксировали буйство стихии на видео и поделились кадрами в социальных сетях.

В окрестностях микрорайона, известного как "Город будущего", образовались целые потоки воды. Водителям транспортных средств пришлось практически вплавь преодолевать Грушевский мост.

Вдобавок к этому, местные жители сообщают о временных отключениях электричества в некоторых частях города, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Важно упомянуть, что в Ростовской области до конца текущего дня, 26 июня, действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные порывы ветра, достигающие скорости 25 метров в секунду, интенсивные дожди и ливни, а также грозы и град.

Гражданам рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными во время непогоды.
Фото: Соцсети
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