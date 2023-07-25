Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Капустина ветки деревьев повисли над линиями электропередачи

В Ростове на Капустина ветки деревьев повисли над линиями электропередачи
В Ростове ветки деревьев повисли над опорой ЛЭП на Капустина. Кадры ветхого растения местные жители опубликовали на сайте Благоустройство 25 июля.

По словам горожан, опасное дерево находится возле дома № 16. На снимках видно, что ветки растения повисли прямо над электропроводами. В ближайшее время они могут упасть и оборвать опору ЛЭП.

Кроме того, ситуацию может ухудшить непогода в донской столице. Накануне МЧС объявило в донской столице штормовое предупреждение. Порывы воздушных масс достигнут скорости 23 метра в секунду. Не исключено, что ветви оборвут линии электропередачи. Проходящие мимо люди могут серьезно пострадать.

Добавим, что с проблемой ростовчанам следует обратиться в аварийную службу. Специалисты должны спилить растение в ближайшие сроки.
Фото: Благоустройство
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.