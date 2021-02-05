В Ростове до 10 февраля сохранится штормовое предупреждение

До 10 февраля в Ростове-на-Дону продлено штормовое предупреждение, сообщает управление по делам ГО и ЧС.Синоптики прогнозируют в городе мокрый снег, переходящий в дождь, и ветер, порывы которого будет достигать 65 километров в час (18 метров в секунду). Из-за обильных осадков и минуса, дороги и тротуары покроются коркой льда. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть осторожными.Автомобилистам – соблюдать скорость, дистанцию, боковой интервал и избегать опасных маневров, пешеходам – быть внимательными на проезжей части и надевать одежду со светоотражающими элементами.