Из-за сильного ветра, снега и гололедицы в Ростове объявили штормовое предупреждение



Из-за сильного ветра, снега и гололедицы в Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение. Об ухудшении погоды сообщает Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.



С 22 по 25 февраля в донской столице прогнозируют похолодание и осадки: дожди, снег и мокрый снег. Возможны налипание снега, гололедица и усиление ветра до 18 метров в секунду.



– Видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1 000 метров, в отдельных районах – до 100 метров. Возможно увеличение количества аварий. Также могут происходить обрывы линий электропередачи, – прокомментировали в управлении.



В связи с ухудшением метеоусловий автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и не ставить машины возле деревьев и слабоукрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуют иметь светоотражающие элементы на одежде.