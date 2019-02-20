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Из-за сильного ветра, снега и гололедицы в Ростове объявили штормовое предупреждение

Из-за сильного ветра, снега и гололедицы в Ростове объявили штормовое предупреждение
Из-за сильного ветра, снега и гололедицы в Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение. Об ухудшении погоды сообщает Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

С 22 по 25 февраля в донской столице прогнозируют похолодание и осадки: дожди, снег и мокрый снег. Возможны налипание снега, гололедица и усиление ветра до 18 метров в секунду.

– Видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1 000 метров, в отдельных районах – до 100 метров. Возможно увеличение количества аварий. Также могут происходить обрывы линий электропередачи, – прокомментировали в управлении.

В связи с ухудшением метеоусловий автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и не ставить машины возле деревьев и слабоукрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуют иметь светоотражающие элементы на одежде.

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